Seit dem 29. Mai 2020 ist die Ausstellung "Geschichten aus dem Paulusviertel" zu den Öffnungszeiten des Instituts für Stadtgeschichte (Mo/Di/Fr 8-13 Uhr, Mi 8-16 Uhr und Do 8-18 Uhr) zugänglich und präsentiert dabei vielerlei Leihgaben von BewohnerInnen des Paulusviertels. Praktischerweise werden die Geschichten hinter den Exponaten durch Film- und Audioaufnahmen von den Leihgebern persönlich erzählt und erläutert.

Auch Sie können sich an der Ausstellung beteiligen und die Geschichten erweitern, wenn Sie uns Ihre Geschichte oder eine bedeutsame Erinnerung an/um das Paulusviertel erzählen.

Schreiben Sie sie uns gerne an unsere Email-Adresse schichtamschacht@recklinghausen.de!