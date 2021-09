Schon jetzt darf man sich auf Heiligabend freuen. Dann wird die „Recklinghausen Bibel“ als Podcast zum Download veröffentlicht.

Vorangegangen sind die ersten zwei von vier Aufzeichnungen der Evangelien von Matthäus und Markus. Gut 100 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Recklinghausen fanden sich am Wochenende entweder im ev. Matthäus-Haus in Recklinghausen-Hochlar oder in der kath. St. Markus Kirche in Recklinghausen-West ein. Ausgestattet mit Bibelstellen traten sie nacheinander ans Mikrofon um dort aus der Bibel zu lesen. Alles wurde aufgezeichnet und wird, zusammen mit den Evangelien des Lukas sowie des Johannes, an Weihnachten als „Podcast-Bibel“ veröffentlicht.

Die Begeisterung ist groß – bei denen, die bisher mitgemacht haben und bei denen, die einfach nur zugeschaut haben. „Großartige Idee. / Schön, bei sowas einmaligen dabei sein zu können. / Bitte noch mehr davon aufnehmen.“ Das waren nur einige der lobenden Worte, die das Team vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. an den beiden Tagen hörten. Die Idee zum „Bibel-Projekt“ hatte Oliver Kelch, der mit seinem Bürgerfunkverein auch das Radioformat „KwieKIRCHE“ auf Radio Vest ins Leben rief.

Am Ende werden es die vier Evangelien aus dem Neuen Testament sein, die von gut 300 Männern, Frauen und Kindern eingesprochen, aufgezeichnet wurden. Die Evangelien nach Lukas und Johannes werden am 6. November in der Christuskirche sowie am 7. November in St. Franziskus aufgenommen. Die Teilnehmerliste ist lang, der Verein schließt schon jetzt nicht aus, im kommenden Jahr noch weitere Stellen des Neuen Testament einzulesen. „Die Offenbarung des Johannes würde sich auch sehr anbieten.“, so Oliver Kelch

www.recklinghausen-bibel.de