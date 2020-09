Die Stadtwerke Recklinghausen starten nach umfangreichen Vorbereitungen mit dem operativen Vertrieb. Ab Freitag, 25. September, steht den Bürgerinnen und Bürgern das Kundenbüro mit persönlicher Beratung in der Krim zur Verfügung.

Warum Stadtwerke in Recklinghausen? Welche Ziele werden verfolgt? Darüber haben die Stadtwerke-Geschäftsführer Ekkehard Grunwald und Dirk Wessling gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Tesche und dem Gelsenwasser-Vorstandsvorsitzenden Henning R. Deters informiert.

CO2-neutrale Produkte

An den Eröffnungstagen 25. und 26. September sorgen eine Verlosung mit Preisen, Popcorn und eine Fotobox für gute Laune. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mitzufeiern. Im Kundenbüro in der Münsterstraße 22 gibt es dann alle Informationen aus einer Hand sowohl über die Energieangebote der Stadtwerke als auch über die Versorgung mit Trinkwasser durch Gelsenwasser.

Bürgermeister Christoph Tesche erklärte: „Mit den Stadtwerken haben wir auf jeden Fall die richtige Plattform, um Klimaschutz und Energiewende bei uns vor Ort voranzutreiben.“ Gelsenwasser versorgt die Bürger der Ruhrfestspielstadt seit 129 Jahren mit Trinkwasser guter Qualität aus dem Wasserwerk Haltern.

Ressourcenschutz und nachhaltige Versorgung

Henning R. Deters sind dabei der Ressourcenschutz und eine nachhaltige Versorgung wichtig: „Auch im Energiebereich haben wir bereits viel Praxiserfahrung von der Erzeugung erneuerbarer Energie über Wärmeversorgung bis zu Einsparungsmöglichkeiten durch den Einsatz neuer Digitaltechnik gesammelt.“ Geschäftsführer Ekkehard Grunwald betonte die Stadtwerke-Schwerpunkte lokale Nähe und Kundenorientierung: „Wir bieten nur in Recklinghausen an.“

Die Stadtwerke Recklinghausen wollen neue regenerative Anlagen in Recklinghausen bauen. „Wir haben zwei Pilotprojekte. Wir werden am Rathaus zwei Ladepunkte für Elektrofahrzeuge bauen und wir sind in Gesprächen mit der Stadt, eine PV-Anlage auf dem Dach der neuen Turnhalle am Marie-Curie-Gymnasium zu installieren. Das soll aber nur der Anfang sein. Wir werden Schritt für Schritt mit unserem Partner Stadt Recklinghausen schauen, wo es Sinn macht, die Energieversorgung zu verändern und neue Anlagen auf Basis von erneuerbaren Energien zu errichten“, so Geschäftsführer Dirk Wessling.

Hinweise