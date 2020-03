Abfalltrennung? Ganz einfach!", so lautet der Titel des Flyers der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR), der in einer Neuauflage in zehn Sprachen und vielen Bildern zeigt, welcher Abfall wie entsorgt wird.

Entwickelt wurde das Faltblatt in einem Gemeinschaftsprojekt aller Kreisstädte, um Flüchtlingen das Entsorgungssystem im Kreis Recklinghausen einfach zu erklären.

"Wir haben aus ganz Deutschland Anfragen nach der bunten Auflistung erhalten, die in ganz toller Bildsprache und noch dazu leicht verständlich die Thematik übermittelt", erklärt Abfallberaterin Heidi Samhuber.

Broschüre wird an Mieter verteilt

Inzwischen hat sich die Broschüre zu einem echten Allrounder entwickelt, die von vielen Wohnungsgesellschaften und Eigentümer an ihre Mieter verteilt wurden. Aber auch aus dem Deutsch-Sprachunterricht beziehungsweise Deutsch-Kursen ist der Flyer nicht mehr wegzudenken.

Die Broschüre liegt kostenlos im Rathaus, im Stadthaus A, im Haus der Bildung in Süd, in der Volkshochschule und bei den KSR aus. Heruntergeladen werden kann sie unter www.zbh-ksr.de.