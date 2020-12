Die Brucknerstraße ist bis voraussichtlich Mittwoch, 30. Dezember, auf Höhe der Franz-Bracht-Straße voll gesperrt.

In diesem Zeitraum wird die Händelstraße in Richtung Franz-Bracht-Straße zur Sackgasse. Verkehrsteilnehmer können weiterhin von der Franz-Bracht-Straße in die Händelstraße einbiegen.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Firma Uniper. Umleitungen sind ausgeschildert.