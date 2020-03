Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt die Rietstraße in Recklinghausen zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Rottstraße ab Montag, 16. März, für acht Wochen.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Friedrich-Ebert-Straße, den Westring, die Hertener Straße und die Akkoallee bis zur Rottstraße. Auch an der Kreuzung von Akkoallee, Rottstraße und Bockholterstraße wird auf die Sperrung hingewiesen.

Der Rad- und Fußverkehr weicht über die ab Samstag, 14. März, wieder freigegebene Wiesenstraße oder die Rottstraße, Zechenbahntrasse und Friedrich-Ebert-Straße aus.

Ausbau Rietstraße

Grund für die Vollsperrung ist der Ausbau der Rietstraße in diesem Bereich. Dazu kommen Kanalarbeiten zum geplanten Regenrückhaltebecken an der Rottstraße und die Umlegung verschiedener Versorgungsleitungen.

Eigentlich wollte Straßen.NRW die Rietstraße schon Anfang Februar sperren, hatte diesen Termin aber zur Entlastung der Bürger verschoben. Statt parallel an Wiesenstraße und Rietstraße zu arbeiten, wurde nun zuerst die Wiesenstraße fertiggestellt.

A43 im Sommer sechsspurig freigegeben

Die A43 soll zwischen Recklinghausen/Herten und dem Kreuz Recklinghausen im Sommer sechsspurig freigegeben werden. Die Bauarbeiten auf den betroffenen Stadtstraßen, insbesondere an der Friedrich-Ebert-Straße, werden spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Bürgersprechstunde im Baubüro

Straßen.NRW bietet jeden Mittwoch zwischen 14 und 16.30 Uhr eine Bürgersprechstunde im Baubüro Recklinghausen, Lessingstraße 49, an, auch unter Tel. 02361 / 93947-10. Alternativ können Interessierte ihre Fragen oder Anregungen per Mail an Neue-A43@strassen.nrw.de schicken.

Mehr Infos zum Thema: www.a43.nrw.de