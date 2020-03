Die Corona-Krise schränkt auch in Recklinghausen das öffentliche Leben zunehmend ein. Bürgermeister Christoph Tesche wendet sich mit einem Video an die Bürger der Stadt Recklinghausen und ruft zu Solidarität auf: „Wir erleben gerade schwierige Zeiten. Ich appelliere an die Bürgerschaft, sich an die Anordnungen der Stadt, aber auch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu halten. Wenn wir in der Stadtgesellschaft Solidarität üben, werden wir die Krise bewältigen. Achten Sie aufeinander und bleiben Sie gesund.“

Video

Das Video ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=YPqPL_4I29k

Infos zu Corona

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus sind unter www.recklinghausen.de abrufbar, sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.