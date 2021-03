Die Volkshochschule (VHS) lädt am Donnerstag, 25. März, von 18 bis 19.30 Uhr zu dem Online-Vortrag „Energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden: Aus Alt mach Neu“ ein.

Der Vortrag richtet sich an alle, die bei einer vorhandenen Immobilie in Bezug auf ihre energetische Qualität, den Einbruchschutz erhöhen oder Barrieren reduzieren möchten.

Informativ schildert Dozent und Diplom-Ingenieur Hermann-Josef Schäfer die verschiedenen Möglichkeiten, deren Investitionskosten und Fördermöglichkeiten.

Es können jederzeit Fragen an den Dozenten gestellt werden. Schäfer ist Architekt, Fachplaner für barrierefreies und komfortables Wohnen und Energieberater.

Die Kursgebühr beträgt 10 Euro. Eine Anmeldung ist per E-Mail an vhs@recklinghausen.de oder unter Tel. 02361/50-2000 erforderlich. Benötigt werden ein Internetzugang, ein Laptop, PC, Tablet oder Smartphone. Weitere Informationen sind auf der Website der VHS unter www.vhs-recklinghausen.de abrufbar.