Die IHK Nord Westfalen rechnet in den kommenden Jahren mit einer hohen Nachfrage nach Fachkräften mit dem neuen Fortbildungsabschluss Geprüfter Fachwirt im E-Commerce.

„Der Onlinehandel wächst kräftig und die Unternehmen brauchen qualifizierte Nachwuchskräfte, um ihre Geschäftsprozesse weiter zu digitalisieren“, erläutert Stefan Brüggemann, Leiter des Teams Fortbildungsprüfungen bei der IHK.

„Je nach Ausbildung sind ein bis zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung notwendig“, nennt der IHK-Fortbildungsexperte eine Zulassungsvoraussetzung. Zudem können auch Fachkräfte, die mindestens fünf Jahre Berufspraxis im Onlinehandel nachweisen können, den Abschluss anstreben.

Multichannel-Vertriebswege

In der Fortbildung zum Fachwirt für E-Commerce werden die Teilnehmer für den eigenständigen und verantwortlichen Vertrieb von Waren und Dienstleistungen über Multichannel-Vertriebswege qualifiziert. „Durch das Aufstiegs-BAföG lassen sich bis zu 75 Prozent der Lehrgangskosten und Prüfungsgebühren fördern“, betont Brüggemann.

Alle IHK-Fachwirt-Abschlüsse sind im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) der Niveaustufe 6 zugeordnet. Damit stehen sie aus derselben Stufe wie der akademische Bachelor-Abschluss. Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) haben im Jahr 2019 gut 60.000 Frauen und Männer an einer IHK-Prüfung der beruflichen Fortbildung teilgenommen. In Nord-Westfalen schlossen im vergangenen Jahr 947 Fachkräfte ihre IHK-Prüfung als Fachwirt oder Meister erfolgreich ab.

Weitere Informationen: www.ihk-nw.de/fachwirt-e-commerce