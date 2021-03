Kontaktreduzierung, Homeschooling und Distanzunterricht – Familien mit Kindern und Jugendlichen sind in Zeiten von Corona besonders gefordert. Seit fast einem Jahr stellt die Corona-Pandemie den Schul- und Familienalltag auf den Kopf. Die Erziehungsberatung Vest gibt hilfreiche Tipps und bietet Unterstützung.

Auch wenn Schulen und Kindergärten nun wieder geöffnet haben, bleiben die Einschränkungen und Kontaktreduzierungen noch weiterhin bestehen.

Das Team der Erziehungsberatung Vest im Kreis Recklinghausen hat daher ein paar Anregungen zusammengestellt, die helfen können, den besonderen Familienalltag weiterhin gut zu bewältigen.

"Geben Sie ihrem Kind Orientierung und beziehen Sie Ihr Kind in die Alltagsgestaltung mit ein. Dazu können Sie als Eltern gemeinsam mit ihren Kindern einen Tages- oder Wochenplan erstellen", rät Norbert Dickhöver, Leiter des Erziehungsberatung Vest des Kreises Recklinghausen. Besonders wichtig sei es, ein offenes Ohr für die Sorgen der Kinder zu haben und sich Zeit für Gespräche zu nehmen.

Hilfreiche Angebote im Internet

Auch im Internet gibt es hilfreiche Angebote mit Informationen und weiteren Anregungen. "Online gibt es aktuell viele gute Internetseiten, die entweder für die ganze Familie geeignet oder aber speziell für Eltern oder für Jugendliche aufbereitet sind", erklärt Dickhöver. Folgende Seiten empfiehlt die Erziehungsberatung: www.familienportal.de, www.kindergesundheit-info.de (für Eltern) und www.corona-und-du.info (für Jugendliche).

Erziehungsberatungsstelle weiterhin erreichbar

Wenn auch nicht im direkten Kontakt, ist die Erziehungsberatungsstelle weiterhin mit ihren vier Standorten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten und Recklinghausen täglich telefonisch, per Fax oder E-Mail erreichbar: montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Sie unterstützen Eltern zum Beispiel bei unterschiedlichen Fragen: Wie erkläre ich meinem Kind die aktuelle Situation? Wie beschäftige ich mein Kind sinnvoll? Wie gehen wir mit Konflikten in unserer Familie um? Wie helfe ich meinem Kind, wenn es durch die aktuelle Situation Ängste entwickelt?

Neben der Erziehungsberatung Vest des Kreises Recklinghausen gibt es weitere Erziehungsberatungsstellen in Trägerschaft der Caritas in den Städten Castrop-Rauxel, Dorsten, Gladbeck und Marl. Zudem unterhält die Stadt Marl eine kommunale Erziehungsberatungsstelle.