Die Corona-Krise trifft auch die Freie Kultur- und Kreativszene in Recklinghausen. Für finanzielle Unterstützung sorgt nun der Förderetat, der als eine Maßnahme des Kulturentwicklungsplans bereits zum vierten Mal ausgeschüttet wird.

Der Etat ist eine der vielen Maßnahmen aus dem im Jahr 2018 beschlossenen Kulturentwicklungsplan. Über den Etat wurden in den Jahren 2018/2019 bereits 13 Projekte umgesetzt. Im auch für die Kreativszene schwierigen vergangenen Jahr 2020 konnten durch die dritte Ausschüttung des Förderetats ein Stück mehr Planungssicherheit gegeben und neun Projekte umgesetzt werden.

„Interessierte Künstler können ab sofort einen Antrag auf Förderung stellen. Wir wollen mit dem Etat auch besonders in diesen schweren Zeiten die Freie Kreativszene bestmöglich unterstützen, was wir auch an anderer Stelle tun“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche.

25.000 Euro können insgesamt ausgezahlt werden

Insgesamt können im Jahr 2021 maximal 25.000 Euro ausgezahlt werden. Es ist nicht festgelegt, zu welchen Anteilen diese Fördersumme vergeben wird. Dies richtet sich nach den eingereichten Projekten. Die Kriterien für den Erhalt des Förderetats sind auf der Internetseite der Stadt zu finden, unter https://www.recklinghausen.de/Kulturentwickeln/Förderetat. Dort gibt es auch ein Bewerbungsformular.

