Der Umweltbrummi der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) ist im Februar wieder auf Sammeltour im Stadtgebiet unterwegs. Am Dienstag, 9. und am Mittwoch, 10. Februar, werden die Stadtteile Speckhorn, Nord, Ost, Hillerheide und Hochlar angefahren.

Die Mitarbeiter des Umweltbrummis nehmen Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen entgegen, dazu gehören zum Beispiel Reste von Farben, Lacken, Klebern und Lösemitteln, ebenso Batterien, sämtliche Reinigungs- und Pflegemittel für Haushalt, Hobby und Auto, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, ölhaltige Putzlappen, Holzschutzmittel, Kosmetikreste, Fleckentferner, Grillreiniger und Pflanzenschutzmittel. Diese dürfen aufgrund möglicher Umwelt- und Gesundheitsgefahren nicht in der Mülltonne entsorgt werden.

Hygienevorschriften und Anweisungen beachten

Die schadstoffhaltigen Abfälle aus Haushalten können allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und Schutzmaßnahmen abgegeben werden.

Die KSR weisen darauf hin, dass Anlieferer, die ihre schadstoffhaltigen Abfälle abgeben möchten, einen textilen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Zudem muss der erforderliche Abstand zu anderen Personen stets eingehalten werden. Der Annahmebereich des Umweltbrummis darf nur einzeln betreten werden. Darüber hinaus wird darum gebeten, Hinweise des Fachpersonals sowie das Personenleitsystem an der Sammelstation zu beachten.

Standzeiten Umweltbrummi

Der Umweltbrummi steht am Dienstag, 9. Februar, von 10.30 bis 11 Uhr am Graveloher Weg 67, von 11.30 bis 12 Uhr auf dem Drissenplatz, von 13 bis 13.30 Uhr auf dem Elper Weg/Robert-Koch-Straße und von 14 bis 14.30 Uhr auf der Averdunkstraße (Sportplatz).

Am Mittwoch, 10. Februar, steht der Umweltbrummi von 10.30 bis 11 Uhr auf der Kühlstraße in Höhe Speckhorner Feuerwehr, von 11.30 bis 12 Uhr Im Romberg (zwischen Schubert- und Beethovenstraße), von 13 bis 13.30 Uhr auf der Nordseestraße (Geschäftszeile) und von 14 bis 14.30 Uhr auf dem Gertrudisplatz.