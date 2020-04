Die Görrestraße wird von Dienstag, 7. April, bis voraussichtlich Montag, 20. April, zur Einbahnstraße.

In diesem Zeitraum können Verkehrsteilnehmer ausschließlich vom Oerweg kommend in die Straße einbiegen. Von der Große-Perdekamp-Straße kommend ist die Fahrt bis zum Wickingplatz frei.

Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der Straße.

Umleitungen sind ausgeschildert.