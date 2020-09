In der Nacht von Samstag auf Sonntag, meldete sich um 2.35 Uhr eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei.

An der Straße "Am Stadion" in Recklinghausen konnte sie ein "metallenes Hämmern" wahrnehmen.

Bei Eintreffen der Polizei ergriffen zwei 18-jährige Recklinghäuser die Flucht.

Die Beamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf und konnten beide Täter nach kurzer Zeit und einem Sprung über einen hohen Zaun stellen.

Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass an einem Zigaretten-Automat Hebelspuren vorhanden waren. Aus dem Automaten scheint nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet worden zu sein.

Die Recklinghäuser führten keine Ausweisdokumente mit sich. Da die Identität vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurden sie vorläufig festgenommen.