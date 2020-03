Die Stadtverwaltung bittet die Bürger aus gegebenem Anlass dringend, das Rathaus und andere Verwaltungsstellen nur dann aufzusuchen, wenn sie ein Anliegen haben, das tatsächlich unaufschiebbar und nur im persönlichen Gespräch zu regeln ist.

„Dieses geht ab sofort nur noch dann, wenn zuvor auch telefonisch oder per Mail ein Termin ausgemacht worden ist“, stellt Axel Petersmeier, Leiter des Fachbereichs Bürger- und Ordnungsangelegenheiten am Montag, 16. März, klar.

www.recklinghausen.de

Eine Vielzahl von Dienstleistungen stellt die Stadt außerdem auch online zur Verfügung. Die entsprechenden Informationen und Links finden sich auf der Homepage www.recklinghausen.de in der rechten Menüleiste unter dem Punkt „Digitale Verwaltung: Online-Service“. „Ich appelliere an die Eigenverantwortung einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers, durch eigenes Verhalten dazu beizutragen, die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche.

Dazu gilt es, Menschenansammlungen jeglicher Art zu vermeiden. In den Bereichen der Verwaltung mit Publikumsverkehr kommt es in den Stoßzeiten durchaus dazu, dass die Menschen dicht an dicht sitzen oder stehen. Genau das soll durch die Pflicht zur Terminabsprache ausgeschlossen werden. Gebäude, die bislang durch mehrere Türen betreten wurden, können künftig nur noch über einen zentralen Eingang betreten werden. Dort werden Mitarbeiter der Stadt kontrollieren, ob tatsächlich ein Termin vereinbart worden ist.

Das Bürgerbüro im Stadthaus A bleibt vorerst an Samstagen geschlossen.