Die geschlossene Sanierung der Kanalisation im Stadtteil Stuckenbusch in verschiedenen Straßen verlängert sich voraussichtlich bis Donnerstag, 30. April.

Zwischen Hansering, Stuckenbuschstraße, Spanenkamp und Am Leiterchen sind fast alle Straßen in unterschiedlichem Umfang betroffen.

Geschlossene Sanierung bedeutet, dass die Arbeiten an den Abwasserkanälen ohne Straßenaufbruch erfolgen. Die Arbeiten können so durchgeführt werden, dass an einem oder mehreren Kanaldeckeln ein Baustellenfahrzeug steht, von dem die Arbeiter mittels Roboter den Kanal sanieren.

Die Sanierung führt zu örtlich und zeitlich begrenzter Beeinträchtigung des Verkehrs in den jeweils betroffenen Straßenabschnitten.

Sollten Anwohne größere Beeinträchtigungen erwarten, wird die Firma Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH diese mit Briefen benachrichtigen und mit entsprechenden Beschilderungen darauf hinweisen.