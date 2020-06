Jeder kann in die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln kann. Aber wer entscheidet dann? Um auf diese Situation vorbereitet zu sein, weist die Betreuungsstelle des Kreises Recklinghausen auf Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung hin.

Allgemeine Informationen und Beratung zu diesen Themen gibt es für Bürger kostenlos nach Terminvereinbarung. Infos auf www.kreis-re.de/betreuungsstelle und telefonisch unter 02361/53-2711,-2713 oder 2329. Es geht um gesundheitliche Fragen und die ärztliche Versorgung, aber auch um Rechtliches wie Bankgeschäfte, Behörden- und Versicherungsangelegenheiten.

Christiane Wendt, Leiterin des Fachdienstes Seniorenangelegenheiten, Betreuungsstelle und Eingliederungshilfe: "Viele Menschen sind der Auffassung, dass dann der Ehegatte oder die Kinder für sie tätig werden können. Das ist aber leider nicht der Fall."

Beratung gibt es zum Beispiel in der Betreuungsstelle des Kreises Recklinghausen, die für die Städte Datteln, Oer-Erkenschwick und Waltrop zuständig ist. Für die anderen kreisangehörigen Städte gibt es eigene Betreuungsstellen in den Stadtverwaltungen.