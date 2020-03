Die aktuelle Corona-Krise ist sicherlich für viele Menschen derzeit eine absolute Herausforderung. Nicht nur die Angst vor einer Ansteckung, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen sind für viele Menschen nicht abzusehen. So geht es auch momentan vielen Sportvereinen, da derzeit niemand weiß, wann der Sport- und Freizeitbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Auch dem RehaSport Rhein-Ruhr e.V., der seinen Sitz und seinem Trainingsraum im Ärztehaus am Prosper-Hospital hat, kämpft bereits jetzt ums Überleben. Da die Haupteinnahmen über den Rehasport generiert werden und nur abgerechnet werden können, wenn die Teilnehmer zu ihren Sportgruppen kommen, liegen die Einnahmen in diesem Bereich bei Null. Die Anträge für Kurzarbeit und weitere finanzielle Hilfen laufen, aber natürlich lässt die Bearbeitung durch die Flut der Anträge auf sich warten.

Die nächsten Wochen und Monate überstehen

Der RehaSport Rhein-Ruhr e.V. ist ein gemeinnütziger, wirtschaftlich eigenständiger Verein und nicht dem Prosper-Hospital angeschlossen. Es geht also darum, die nächsten Wochen und Monate zu überstehen, bis der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Des Weiteren möchte das Team natürlich, dass die Mitglieder und Rehasportteilnehmer den Trainingserfolg der vergangenen Jahre nicht verlieren und weiterhin bewegt und ohne Beschwerden durch die Krise kommen.

"Sport für Zuhause"

Deshalb arbeitet der Verein derzeit mit Hochdruck daran, für zahlende Mitglieder ein Angebot zu schaffen, so dass per Post oder per E-Mail Übungen nach Hause kommen.

Gerade ältere Menschen gehen zur Zeit seltener vor die Tür und schränken dadurch ihre Bewegung noch weiter ein. Hier möchte der Verein helfen. Neben dem Angebot „Sport für zu Hause“ wird es ab sofort wochentags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr eine telefonische Beratung zu Übungen, Bewegungsverhalten und allen Fragen rund um den Rehasport geben.

Schließungen und Entlassungen vermeiden

Zum Überleben aller Vereine – auch des RehaSport Rhein-Ruhr e.V. – ist es zunächst wichtig, dass die Mitglieder treu bleiben und auch in dieser verrückten Zeit weiterhin ihre Beiträge bezahlen. Außerdem ist es natürlich möglich, durch Spenden und Fördermitgliedschaften den Verein zu unterstützen. Die Zahlungen dienen dazu, dass die Teilnehmer auch nach Corona in ihre gewohnten Sportkurse zu ihren gewohnten Trainerinnen und Trainern zurückkehren können und so Schließungen und Entlassungen vermieden werden.

Kontakt

- Tel.: 02361-9502623 wochentags von 9 bis 12 Uhr

- E-Mail: info@rehasport-rhein-ruhr.de

- Whatsapp: 0176-3669458.