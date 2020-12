Das Ergebnis des diesjährigen Stadtradelns ist eigentlich ein Grund zu feiern. Für gewöhnlich werden die Sieger bei einer großen Siegerehrung ausgezeichnet, doch daraus wurde aufgrund der Corona-Pandemie 2020 nichts. Deshalb zeichnete der Beigeordnete Dr. Sebastian Sanders die Gewinner bei einem persönlichen Termin aus.

Das Marie-Curie-Gymnasium (MCG) konnte neben den meisten Kilometern (43.054) in diesem Jahr 363 und das Theodor-Heuss-Gymnasium sogar 384 Schüler zur Teilnahme beim diesjährigen Stadtradeln motivieren. Zwei Klassen des MCGs und eine Klasse des Gymnasium Petrinums sicherten sich die ersten drei Plätze der Klassen mit den meisten Kilometern.

Als Belohnung bekamen die Schulleiter stellvertretend vom Fachbereich Bildung und Sport einen Scheck über 1.000 Euro überreicht. Davon gehen 500 Euro an das Marie-Curie-Gymnasium, 500 Euro an das Theodor-Heuss-Gymnasium und jeweils 200 und 100 Euro an die Klasse 6a und 5b des MCG sowie 300 Euro an die 6b des Gymnasiums Petrinum.

Urkunde und Ortlieb-Satteltasche

Die zehn Besten in der Einzelwertung werden in den kommenden Tagen per E-Mail informiert und können ihre Urkunde und eine Ortlieb-Satteltasche im Wert von 55 Euro im Rathaus abholen. Mit dem 3. und 6. Platz stellen Rolf Peter Polus und Tim Müller vom Team Surker Brummer das Team mit den radelaktivsten Teilnehmern (1490 Kilometer pro Kopf). Als Anerkennung für diese Leistung gibt es die Satteltasche sogar mit Präsenten gefüllt.

Preisträger des Stadtradelns 2020

Von den Preisträgern des Stadtradelns 2020 sind auf Platz eins René Zitzmann, Offenes Team, mit 1682,4 Kilometern; auf Platz zwei Adam Paterok, Big Wheel, mit 1.670,7 Kilometern; auf Platz drei Rolf Peter Polus, Surker Brummer, mit 1.655,1 Kilometern, auf Platz vier Heiner Schiermeyer, "Grün ist" Stadtradeln (Grüne RE), mit 1.553 Kilometern; auf Platz fünf Dr. Stefan Bierwirth, Orthopädie Dr. Bierwirth, mit 1.345 Kilometern; auf Platz 6 Tim Müller, Surker Brummer, mit 1.325 Kilometern, auf Platz 7 Hubert Wolharn, Offenes Team, mit 1.293,8 Kilometern, auf Platz 8 Dennis Sperling, MCG for Future, mit 1.258,5 Kilometern, auf Platz 9 Udo Vierhaus, Team 4haus, mit 1.250,9 Kilometern, auf Platz 10 Andreas Schwarzer, Max Born Berufskolleg, mit

1.248 Kilometern.

Stadtradeln

Das Stadtradeln 2020 lief vom 5. bis 25. September. Corona-bedingt hat die Stadt auf eine große Aktion zum Start verzichtet. Innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraumes hatten sich 1.770 (Vorjahr 2019: 1.578) Radler in 88 (Vorjahr 2019: 138) Teams aktiv an der Kampagne beteiligt. Gemeinsam wurden so rund 261.766 Kilometer (im Vorjahr circa 204.205 Kilometer) für die Stadt Recklinghausen zurückgelegt. Insgesamt konnten dadurch 38 Tonnen klimaschädliches CO2 vermieden werden, da die Strecken mit dem Rad und nicht mit einem motorisierten Verkehrsmittel zurückgelegt wurden.