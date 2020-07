Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 2. Juli, auf der Deichstraße in Rees fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen VW Golf.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem VW die Deichstraße aus Haffen kommend in Fahrtrichtung Rees. In einer langgezogenen Rechtskurve näherte sich von hinten ein schwarzer Kleinwagen mit getönten Scheiben, und überholte den VW trotz herannahenden Gegenverkehrs.Der schwarze Kleinwagen, bei dem es sich nach Zeugenaussagen vermutlich um einen tiefer gelegten VW Golf handeln könnte, scherte so knapp wieder ein, dass der überholte VW abgedrängt wurde. Der 20-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei Holzpfählen und einem Stacheldrahtzaun.

Der mit Sonnenbrille und Schirmmütze bekleidete Fahrer des schwarzen Kleinwagen kümmerte sich nicht um den Unfall und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Unfallzeugen kamen dem 20-Jährigen zur Hilfe. Er blieb unverletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02822/7830.