Am Donnerstag den 26. August 2021 fand an der Burg Ruine das Bühnenprogramm "IM KREISE DES BEKLOPPTEN" von Sia Korthaus statt. Es waren ca. 120 - 150 Besucher gekommen. Der Wettergott hatte kurz vor beginn die Regenwolken verjagt, so das die Veranstaltung bei trocknen 15 - 18 Grad stattfinden konnte.