Erlöse aus dem Kalender-Verkauf unterstützen Reeser Familien

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees konnte aus dem Verkauf seines Jahreskalenders eine Spende in Höhe von 875 Euro an die Reeser Caritas weiterleiten. Das Geld soll als individuelle Hilfe Reeser Familien in Not zugutekommen.

Der Kalender mit richtig schönen Reeser Motiven hat sich außerordentlich gut verkauft“, erklärte der Vorsitzende des VVV Bernd Hübner, „wir wollten diesmal nicht die Fotografen belohnen und die Einnahmen komplett für unsere Zwecke ausgeben.“ Stattdessen gingen 875 Euro an die Caritas.

Denn anstatt einem Fotowettbewerb spendeten die professionellen Reeser Fotografen Axel Breuer, Bastian Detzkies, Dirk Kleinwegen, Michael Scholten und Wahid (Shaya) Valiei ihre Fotos. Die gesparten Gewinne und einen Teil der Verkaufserlöse wurden an die Caritas gespendet. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, wir sind für jede Spende dankbar, weil wir auch schon merken, dass im Moment mehr Bedarf ist“, erklärte Barbara Bohnen, die Pastoralreferentin der Kirchengemeinde St. Irmgardis.

Das Geld wird von der Caritas nun für individuelle Hilfen verwendet. Das sind beispielsweise Lebensmittelgutscheine oder Essen auf Rädern, Nachforderungen bei Energieversorgern oder Mietschulden. Auch die Verbesserung der Wohnsituation für Familien in Not oder Unterstützung bei medizinischen Zusatzkosten, sowie Hilfen für Senioren können gewährt werden.

In fast allen Fällen wird, nach Prüfung der Bedürftigkeit, nur ein Darlehen gewährt, bei regelmäßiger Rückzahlung der vereinbarten Raten wird jedoch ein Teil der Forderung erlassen.

Der Caritasverband mit Sitz in Kleve bietet in Rees Beratungen für sozial Schwache, Flüchtlinge, Schuldner, Ältere Menschen und Menschen mit Handicap an. In Rees gibt es zudem einen Shop, zweimal wöchentlich eine Lebensmittelausgabe, ein Möbellager und das Angebot „Essen auf Rädern“ unter der Führung der Caritas.

Durch Corona haben viele Flüchtlinge, die mittlerweile einen kleinen Job zu Eingliederung gefunden haben, oft in der Gastronomie, diesen wieder verloren“, erklärte Gabi Arns. Neben konkreten Unterstützungen hilft man bei der Jobsuche, andere benötigen Hilfe eine Wohnung zu finden. In einem anderen Fall ist es vielleicht der Führerschein, der für ein konkretes Jobangebot benötigt wird, aber nicht selber bezahlt werden kann.

Auch beim Home-Schooling, wenn zu Hause die notwendige Ausstattung und Infrastruktur fehlt, sind manche Familien auf fremde Hilfe angewiesen. Wenn die Stadt und Schulen es nicht schaffen die Schüler zeitnah mit Laptops oder Tablets zu versorgen, versuchen die Mitarbeiter der Caritas über verschiedene Stiftungen Hilfen zu vermitteln.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg