Im November bietet das Wirtschaftsforum Rees noch zwei Veranstaltungen an, die unter den Corona-Hygienebedingungen ablaufen. Am Samstag, 21. November, gibt es einen Gabelstaplerkurs zum Erwerb des Führerscheins und am Freitag, 27. November, einen Erste Hilfe-Kurs.

Anmeldungen sind unter der Mail-Adresse dialog@wifo-rees.de oder der Nummer 02857-6819226 möglich.

Der Gabelstablerkurs richtet sich an alle Interessierte, die über 18 Jahre alt sind. Die theoretische Unterweisung findet morgens statt, danach geht es zu den praktischen Übungen in die Lagerhalle der Firma Wwe. Th. Hövelmann GmbH & Co. KG, Reeser Str. 22, in Rees-Empel. Mitzubringen sind ein Passfoto, eine Warnweste, Sicherheitsschuhe, die G-25-Untersuchung (falls vorhanden) sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Ausbildung dauert von 8 bis 15.30 Uhr und wird vom Ausbilder Markus Beverungen für maximal sechs Teilnehmer angeboten. Die Kosten betragen 125 Euro plus Mehrwertsteuern. Für die Auffrischung, die morgens stattfindet, zahlt man die Hälfte.

Am Freitag, 27. November, bietet das Wirtschaftsforum Rees von 14 bis 20 Uhr einen Erste-Hilfe-Kurs in der Empeler Straße 122 an. Neben den betrieblichen Ersthelfern und Führerscheinanwärtern spricht Referent Gerhard Rallye auch alle Führerscheininhaber an, die ihr Wissen auffrischen möchten. Die Kosten für den Kurs betragen 30 Euro, die vor Ort bar zu entrichten sind. Betriebliche Ersthelfer bringen die BGW-Nummer mit.