Unsere Siedlung

Wo vor 40 Jahren noch standen

Kühe auf der Weide und grasten,

da wuchs nach und nach so manches Haus

bis die Siedlung komplett war mit Mann und Maus.

Nach hinten erstreckt sich der heimische Bruch,

wo ich des Sonntags Erholung such.

Vorne gibt der Kirchturm die Richtung an,

so dass ich des Städtchens Mitte

nicht verfehlen kann.

Hier wuchs auch unser Haus auf einer schönen Wiese,

nachts kamen anfangs zum Äsen noch Rehe

und fühlten sich im Garten pudelwohl -

bis ihnen wurden die Häuser zuviel!

Die Siedlung wurd fertig, viele Familien

richteten sich ein,

wurden Nachbarn, wollten manchmal auch Freunde sein.

Die Kinder gingen gemeinsam zur Schule und spielten -

bei jeder Begegnung man sich freundlich grüßte.

So verging die Zeit, Bäume und Hecken

wuchsen in die Höh,

die Kinder wurden erwachsen und verliessen immer mehr

die Siedlung, das Städtchen manchmal auch das Land -

die Eltern wurden langsam alt!

Und jetzt sieht man in der Nachmittagssonne

vorsichtig tapsend mit Stock und Rollator

die Nachbarn grüßend vorüber trippeln,

wird einem von uns je die „100“ zuwinken?

Die Reihen werden lichter, die Siedlung still -

bis auf einmal wieder fröhliches Lachen erschallt.

Wir Alten, die noch in unserem Viertel leben,

jetzt neue, junge Familien mittendrin wachsen sehen.

Der Spielplatz ist wieder lebendig wie einst,

man hört die Kinder rufen und schreien.

Und das Leben geht weiter Tag für Tag,

der Zusammenhalt der alten Siedlung

sich erneuert hat!

(B. Kando 9/2021)