Seit heute, 18. Dezember, weist ein Baustellenschild auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei auf den Bau des neuen Schwelmer Rathauses hin, der gleich nach Neujahr am 4. Januar beginnen wird. Das Schild ist so ausgerichtet, so dass man es besonders vom Bürgerplatz aus wahrnimmt.



Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard und Thomas Striebeck, Projektleiter der Zentralisierung der Verwaltung, besprachen heute vor Ort mit Polier Pascal Gronau von der bauausführenden Firma Leonhard Weiss die nächsten Schritte des Bauvorhabens.

So erfolgen im Januar zunächst sogenannte Startgespräche über Abbruch, Erdbau und Grundleitungen. Dann stehen Materialtransporte auf dem Programm, bevor die Baustelle eingerichtet wird mit der Vorbereitung der Containeranlage. Danach wird Bruchmaterial abtransportiert.