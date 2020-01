Zum Jahresabschluss trumpften die jüngsten Wettkampfschwimmer des SV Schwerte 06 noch einmal ganz groß auf. Beim Remscheider kindgerechten Wettkampf starteten in der Altersklasse 2012-2013 Nike Diehl,Connor Krell und Henry Wester aus Schwerte. Florian Wester startete darüber hinaus im Remscheider Sportbad am Park im Rahmen des integrierten Weckmann-Schwimmens für den Jahrgang 2009.

Nike zeigte bei allen 4 Start außergewöhnliche Leistung und verbesserte ihre persönlichen Bestzeiten über alle Disziplinen. Über 25 Rücken gelang mit einer Bronze-Platzierung der Sprung aufs Treppchen.

Florian beeindruckte insb. auf der 100m Rücken-Strecke, auf der er seine persönliche Bestzeit um mehr als 30 Sekunden (!) verbesserte.

Connor erwischte ebenfalls einen erfolgreichen Tag und erschwamm Edelmetall aller Couleur: Bronze über 25m Freistil, Silber über Brust und Gold über 25m Brust-Beine.

Henry war über 25m Brust sogar noch etwas schneller und bekam dafür als verdienten Lohn die Goldmedaille über diese Strecke. In allen drei anderen Disziplinen verbesserte er seine persönlichen Bestzeiten.

Bei solchen Erlebnissen kann man aus Schwerter Schwimmer Sicht sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.