Einen stürmischen Morgen mit zahlreichen Einsätzen erlebten heute nicht nur die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel. In Sprockhövel allerdings kam noch Glück dazu. Bei der Rückfahrt von einem Brandmeldeeinsatz verfehlte ein durch den Sturm herabstürzender Ast nur ganz knapp ein abrückendes Feuerwehrfahrzeug. Seit 5 Uhr an diesem Morgen gab es sturmbedingte Einsätze.

Die Brandmeldeanlage im IGM-Bildungszentrum hatte am frühen Morgen kurz nach sechs Uhr ausgelöst. Die Besucher des Bildungszentrums wurden teils aus den Betten geholt und mussten das Gebäude verlassen. Das dieses alles zügig passierte sah man an der teils angelegten provisorischen Kleidung der Besucher auf dem Personen-Sammelplatz.

Es war auch nicht der erste Brandmeldeeinsatz am IGM-Bildungszentrum. Fast Routine für die vielen freiwilligen Feuerwehrkräfte aus Sprockhövel, die dennoch mit einem Großaufgebot anrückten. Selbst auf der Wuppertaler Straße standen noch weitere Einsatzfahrzeuge in dem sogenannten Bereitstellungsraum.

Schnell stellte sich dann für die ersten Kräfte des Angriffstrupps heraus, dass sich um einen Fehlalarm handelte. Noch während der Befehl zum Einrücken erteilt wurde, gab es bereits einen weiteren Einsatz.

Nachdem das erste Fahrzeug gewendet und alarmmäßig abrückte, stürzte sturmbedingt unmittelbar vor dem nächsten abrückenden Fahrzeug ein dicker Ast unvermittelt auf die Fahrbahn.

Ein Weiterfahrt war dann für alle Fahrzeuge erst möglich, als Feuerwehrkräfte den Ast von der Straße gezogen hatten. Danach wurde von ihnen noch geprüft, wie die Gefahr weiterer abstürzender Äste der dort stehenden Bäume auf Gehweg und Straße verhindert werden könnte.