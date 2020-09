Am Mittwoch, 16. September, wurde die Feuerwehr Sprockhövel zweimal alarmiert. Gegen 12.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Rettungseinsatz in der Straße Am Holte gerufen. Dort befand sich der Patient im zweiten Obergeschoss. In Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde der Patient mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet und dann ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.20 Uhr löst in einem Schulgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße in Haßlinghausen die automatische Brandmeldeanlage aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Wartungsarbeiten als Ursache fest, so dass ein weiteres Eingreifen nicht erforderlich war.