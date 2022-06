Die italienische Band La Banda di Palermo tritt am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Herzkamp, Elberfelder Straße / Barmer Straße, in Sprockhövel auf.

Die Musiker verweben traditionelle Stücke der Strassenbandas Siziliens mit Elementen griechischer, spanischer, osteuropäischer, irischer und anderer Weltmusik. Dabei entsteht feinster europäischer Crossover: „Musica Internazionale Locale“, wie sie es nennen. Mit Akkordeon, Gesang, Saxofon, Trompete, Gitarre, Schlagzeug und Bass bringt die Band Heiterkeit und sizilianische Lebensfreude auf die Bühne.

Es gelten die aktuellen Corona-Schutz-Verordnungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung.

Karten zu 14 beziehungsweise 12 Euro gibt es im Vorverkauf im Blumenhaus Frenzel, Egen 27, bei Wein Noll, Elberfelder Straße 138 (beides Herzkamp) , im Gemeindebüro Haßlinghausen, Gevelsberger Straße 1, sowie im Buchladen, Hauptstraße 34, und beim Verkehrsverein und Stadtmarketing, Hauptstraße 68 (beides Sprockhövel).