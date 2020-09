Der Mythos des antiken Sängers Orpheus, der mit seinem Gesang wilde Tiere besänftigen und sogar den Herrscher der Unterwelt zu rühren vermochte, wird am Sonntag, den 4. Oktober, um 17.00 Uhr in der kultur.kirche.herzkamp unter dem Titel „Cara mia Cetra“ präsentiert werden. Bachpreisträger Jens Hamann, der seit einigen Jahren in Herzkamp lebt, wird Lieder englischer und italienischer Komponisten des 17. Jahrhunderts singen. Thorsten Bleich aus Süddeutschland wird den international gefragten Konzert- und Liedsänger auf seinen Renaissancelauten, die im Italienischen als ‚Cetra‘ bezeichnet werden, nach antikem Vorbild begleiten.

Die musikalische Zeitreise mit Orpheus, der seine Geliebte Euridike mit Hilfe seines betörenden Gesangs aus der Unterwelt zurückgewinnen möchte, wird durch Lesungen des Wuppertaler Schauspielers Martin Petschan flankiert. Das Lautenliedduo präsentiert anlässlich dieses Konzerts ihre bei ‚conditura records‘ neuerschienene CD-Einspielung. Weitere Liederabende Hamanns, dann mit Orgel- und Klavierbegleitung, werden in den kommenden Monaten an anderen Orten Sprockhövels folgen. Bariton Jens Hamann will seine vielfältigen Kontakte in die internationale Vokalmusikszene für die Region nutzen, indem er das Klassikfestival „niederbergisch-märkisches VokalmusikFest“ in den kommenden Jahren etablieren möchte. Somit wird dieses Konzert möglicherweise ein Pilotprojekt für viele Vokalmusikveranstaltungen der Extraklasse in unserer Stadt. Die Herzkamper Kirche bietet den Konzertbesuchern unter Einhaltung der Coronavorschriften ein würdiges Ambiente.

Eintrittskarten, deren Erlös der Restaurierung der Sauer-Orgel von 1889 zugutekommen, sind für 14 bzw. 12 € in Herzkamp beim Blumenhaus Frenzel, Wein Noll und im Gemeindebüro Hasslinghausen, sowie online unter www.wuppertal-live.de erhältlich.