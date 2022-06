Eine Bürgerversammlung zur Änderung des Bebauungsplanes „Hauptstraße“ veranstaltet die Stadt Sprockhövel am Montag, 20. Juni, um 19 Uhr.

Im Foyer der Glückauf-Halle in Niedersprockhövel informiert die Verwaltung Bürgerinnen und Bürger über die Ziele und Zwecke der Bauleitplanung sowie des Bebauungsplanentwurfes. Die Planungen zielen darauf ab, den zentralen Versorgungsbereich Niedersprockhövel zu sichern und zu stärken. Dabei stehen Einzelhandel und Dienstleistungen sowie der Erhalt der Wohnnutzung im Fokus.

Neben der Teilnahme an der Bürgerversammlung besteht die Möglichkeit, die Planungsunterlagen in der Zeit vom 21. Juni bis zum 5. Juli während der Dienststunden beim Sachgebiet Planen und Umwelt im Rathaus sowie online auf der Website der Stadt Sprockhövel einzusehen.

Anregungen melden

Anregungen und Bedenken können schriftlich ab dem 21. Juni über das Online-Beteiligungsportal „Beteiligung NRW“ (weitere Informationen unter www.sprockhoevel.de/aktuelles) oder per E-Mail an planen-umwelt@sprockhoevel.de bis zum 5. Juli vorgebracht werden.