Mit gleich zwei super attraktiven Aktionen startet das JKC am Postpark seine Ferienaktivitäten in diesem Sommer. Dabei können interessierte Jugendliche zwischen einer Kanutour auf der Ruhr und einem Kletterabenteuer in Schwerte wählen oder gleiche beide Aktionen belegen, wenn sie sich nicht entscheiden können.

Anmeldung in beiden Fällen per Mail ans JKC: jugendkulturcafe@gswcom.biz, persönlich im JKC Stadt Kamen, Poststraße 20 oder telefonisch unter 02307 /15214.

Kanutour auf der Ruhr

Die Herausforderung auf dem Wasser: Ein Freizeitangebot für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren, maximale Teilnehmerzahl 8 Jugendliche. Höhe Teilnahmebeitrag für Vollzahler inklusive Versorgung mit reichlich Mineralwasser und einem Snack, statt 25 € nur 10 € für Schüler*innen.

H4-Bezieher zahlen keinen Teilnahmebeitrag. Bildungs- und Freizeitförderung der Stadt Kamen, weitere Förderung möglich über BuT-Paket (Bildung und Teilhabepaket), genauere Infos bitte im Jugendamt erfragen. Drei Termine stehen zur Auswahl: Samstag, 11. Juli- Samstag, 25. Juli und Samstag, 08. August jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr (ohne Gewähr). Anmeldung ab sofort.

Klettern im Freischützwald in Schwerte

Die Herausforderung im Wald: Ein Freizeitangebot für Jugendliche von 13 - 17 Jahren , maximale Teilnehmerzahl acht Jugendliche. Höhe Teilnahmebeitrag für Vollzahler inklusive Versorgung mit reichlich Mineralwasser und einem Snack, statt 25 € nur 10 € für Schüler*innen.

H4-Bezieher zahlen keinen Teilnahmebeitrag. Bildungs- und Freizeitförderung der Stadt Kamen, weitere Förderung möglich über BuT-Paket (Bildung und Teilhabepaket). Genauere Infos bitte im Jugendrat erfragen. Zwei Termine stehen zur Auswahl: Freitag, 31. Juli und Freitag 14. August jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr (ohne Gewähr).