Trotz Corona sind der Sonnenschule in Kamen kulturelle Angebote für die Schüler*Innen sehr wichtig. Daher erhielten die vier ersten Klassen heute Besuch von Pekka Piffpaff und der jungen Oper Dortmund bei einer Mitmach-Lesung.

Zum Inhalt des Stückes: Aufgrund von Corona darf der siebenjährige Pekka nicht mehr draußen spielen und seine beste Freundin Calli treffen und stürzt sich kurzerhand in seiner Fantasie in diverse Abenteuer. In einem davon ist er Kapitän auf hoher See und muss sich zusammen mit einem vorlauten Papagei vor einem Seeungeheuer retten.

Mit drei Sänger*Innen, einem Pianisten und einer Theatervermittlerin konnten die Schüler*Innen in die fantasievolle Welt des Pekkas eintauchen. Das mobile Stück verbindet das passive Erleben mit dem aktiven Tun, indem die Kinder in die Handlung interaktiv eingebunden werden. Eine wunderbare Gelegenheit die Kinder agieren zu lassen und das Gruppengefühl zu stärken.