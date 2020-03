Am 3. Dezember stimmte der Kreistag mit Mehrheit dem von Kreisdirektor und Kämmerer Mike-Sebastian Janke eingebrachten Haushalt zu, jetzt ist der Etat für 2020 offiziell genehmigt: Die Bezirksregierung Arnsberg gab grünes Licht. Für die Kreisverwaltung ist damit die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung beendet.

"Wir freuen uns sehr über die zügige Genehmigung", unterstreicht Kreisdirektor und Kämmerer Janke. In dem Schreiben von Regierungspräsident Hans-Josef Vogel an Landrat Michael Makiolla wird ausdrücklich gewürdigt, dass die allgemeine Kreisumlage in Euro pro Einwohner seit dem Jahr 2018 weniger stark ansteigt als in den anderen Kreisen des Regierungsbezirks Arnsberg.

Außerdem stellt die Bezirksregierung fest, dass der Kreis große Posten nicht selbst in der Hand hat: So ist die Steigerung der Zahllast für die kreisangehörigen Kommunen um 6 Mio. Euro zu mehr als 90 Prozent durch die steigenden Umlageverpflichtungen des Kreises gegenüber dem Landschaftsverband und dem Regionalverbund Ruhr bedingt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat nun Rechtskraft erlangt und tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft. PK | PKU