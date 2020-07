Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt er der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist. Wer den Kometen selbst beobachten möchte, muss nicht lange auf ihn warten, denn er ist kurz nach Sonnenuntergang im Nordosten zu sehen.

Nächste Woche Donnerstag, 23. Juli, soll Neowise der Erde am nächsten sein und sei dann „nur noch“ etwa 103 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Stadtspiegel-Fotograf Oliver Lückmann hat ihn mitten in der Nacht mit seiner Kamera eingefangen. Neowise ist auf dem Bild rechts oberhalb der Severinskirche in Kamen zu sehen.