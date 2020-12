Am heutigen Montag, 7. Dezember, kurz nach 7 Uhr, ist eine Sattelzugmaschine mit schwerem Siloauflieger beim Abbiegen auf die B1 (in Richtung Unna), in den Graben gefahren. Ein Kran ist gerade dabei, das Fahrzeug zu bergen.

Der Fahrer der Sattelzugmaschine mit Siloauflieger kam heute Morgen um kurz nach 7 Uhr vom Hemmerder Landwehr und wollte auf die B1, in Richtung Unna abbiegen. Im Dunkeln muss er wohl beim Einschlagen den tiefen Graben übersehen haben und so kippte der LKW rechts hinab.

Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, um die Gefahrenstelle abzusichern. Der Verkehr staute sich in Richtung Unna als auch in Richtung Werl.

Noch immer ist das schwere Fahrzeug nicht geborgen. Ein Kran muss die Sattelzugmaschine mit ihrem Siloauflieger aus dem Graben hieven. Die Bergungsarbeiten dauern an. Verletzt wurde niemand.