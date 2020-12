In Unna kam es vor rund einer Stunde am heutigen Montag, 14. Dezember, zu einem schweren Unfall mit einem Rettungswagen, der sich mit Blaulicht und Martinshorn im Einsatz befand, und einem PKW.

Nach ersten Informationen krachte es auf der alten B1 (Provinzialstrraße) in Unna-Massen. Der Rettungswagen kam aus der Richtung Holzwickede und wollte in die Provinzialstraße einbiegen. Ein Mercedesfahrer, der ihm entgegen kam, hatte das anscheinend übersehen.

Beim Unfall sind vier Personen verletzt worden. Zum Unfallort eilten vier Rettungswageen, zwei Notärzte und der Hubschrauber "Christoph 8". Zudem halfen die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr. Drei Verletzte mussten per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.