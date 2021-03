Die Gemeinde Holzwickede schaut auf eine Reihe verschiedensten Veranstaltungen zum

Internationalen Frauentag in den letzten Jahren zurück, leider lässt die Pandemielage im Jahr 2021 keine öffentliche Veranstaltung zu.

Holzwickede. Trotzalldem soll der Weltfrauentag am Montag, 8. März, nicht ganz untergehen. Auf der Homepage der Gemeinde wird ein Quiz mit Fragen rund um den Frauentag zum Herunterladen zur Verfügung stehen oder als Ausdruck auch gerne zugeschickt.

Die Rückgabe soll bis Donnerstag, 8. April, per E-Mail an m.hubrach@holzwickede.de oder per Einwurf in den Briefkasten des Bürgerbüros oder der Seniorenbegegnungsstätte erfolgen. Unter allen Einsendungen werden Frühlingsblumengrüße von Blumen Kuhlmann ausgelost, die

Bürgermeisterin Ulrike Drossel überreichen wird, je nach Pandemielage in echt oder als Gutschein.