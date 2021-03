Hausärzte mit ihren Teams stehen in ihrer täglichen Arbeit seit Monaten vor besonderen Herausforderungen. Gleichzeitig gibt es in der aktuellen Situation nur selten Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit Kollegen. Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe möchte hier unterstützen und eine Möglichkeit bieten, Antworten auf die drängendsten Fragen und Einschätzungen zu aktuellen berufspolitischen Themen zu bekommen.

Unna. Im Rahmen des ersten „Fortbildungskongresses digital“ am Freitag, 5. und Samstag, 6. März, lädt der Hausärzteverband Westfalen-Lippe am Samstag, 6. März, ab 12 Uhr zu einem „Verbandstalk live“ ein. Der Vorstand des Landesverbandes steht eine Stunde lang via Live-Stream in einer Online-Sprechstunde den Mitgliedern und Fortbildungsteilnehmer Rede und Antwort. „Die Situation und die Rahmenbedingungen für die Hausarztpraxen vor Ort ändern sich gerade in einem rasanten Tempo. Viele Kolleginnen und Kollegen sind verunsichert und haben Fragen oder Wünsche an uns als ihre Interessenvertreter. Wir wollen Antworten liefern und Anregungen entgegennehmen“, erklärt Anke Richter-Scheer, 1. Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe.

Interessierte Mitglieder und Fortbildungsteilnehmer können sich kostenlos zum Verbandstalk live anmelden und Fragen über den Chat loswerden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, per E-Mail bereits im Vorfeld Fragen einzureichen unter lvwl@hausaerzteverband-wl.de. „Wir freuen uns auf einen persönlichen Austausch“, so Anke Richter-Scheer.

Neben dem Verbandstalk live bietet der Fortbildungskongress digital Hausärztinnen, Hausärzten, Praxisteams und Nachwuchsmedizinern ein umfangreiches Angebot an Online-Seminaren, Info-Videos, Online-Praxisberatungen und eine digitale Fachausstellung zum Gesundheitswesen. Um sicherzustellen, dass Hausärztinnen und Hausärzte immer auf dem aktuellsten Stand der allgemeinmedizinischen Erkenntnisse sind und ihre Patientinnen und Patienten somit optimal versorgen können, besteht eine berufsbegleitende Fortbildungspflicht. „Im Rahmen des Fortbildungskongresses digital haben die Praxisteams die Möglichkeit, ihrer Fortbildungsverpflichtung kompakt und gebündelt nachzukommen, dabei aber gleichzeitig flexibel und in einem geschütztem Raum zu bleiben“, betont Anke Richter-Scheer.

Weitere Infos

Der Fortbildungskongress digital findet am Freitag, 5. März, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 6. März, von 8.30 bis 18 Uhr statt.

Weitere Informationen zum Programm und Anmeldungen zum Verbandstalk live und den weiteren Online-Veranstaltungen: www.fobi-hvwl.de.

Informationen rund um den Hausärzteverband Westfalen-Lippe und weitere Fortbildungsangebote gibt es unter: www.hausaerzteverband-wl.de, sowie auf den sozialen Kanälen des Kongresses.

In einigen Online-Seminaren sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind noch möglich.