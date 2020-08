Die Kinderspieltage in Sundern können endlich nachgeholt werden. Mit angepassten Regeln und unter dem Motto: "Land Art - Kreativ in der Natur" können die beiden Dozentinnen Susanne Thoß und Inka Schulte-Illingheim wieder starten. Im Vordergrund der Spielenachmittage stehen Kreativität und Bewegung in der Natur.

Die Kinder erforschen die Welt durch lustige Spiele und kreative Aufgaben mit Naturmaterialien - dabei werden die Sinneserfahrungen bewusst mit einbezogen. Die Kooperation des Jugendbüros der Stadt Sundern und den beiden Dozentinnen Frau Thoß und Frau Schulte-Illingheim richtet sich an Kinder im Grundschulalter und ist kostenlos. Besonders wichtig ist, dass die Kinder wetterfeste Kleidung tragen, die auch schmutzig werden darf und einen Rucksack mit Verpflegung und ausreichend durstlöschende Getränke mitbringen.

Anmeldung erforderlich



Die Kinderspieltage sind immer mittwochs von 15.30 – 18.00 Uhr, bei jedem Wetter, außer bei starkem Sturm und Gewitter. Dieses Jahr müssen die Kinder vorab im Jugendbüro angemeldet werden und zu jedem Programm eine Mund- und Nasenbedeckung mitbringen.

Anmeldungen bei Lena Willeke im Jugendbüro unter Tel. 02933/ 81 112.

Termine