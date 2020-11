Auf Grund der aktuellen Situation folgt der SGV Langscheid/Sorpesee den Empfehlungen der Behörden und des SGV Gesamtvereins und sagt alle Aktivitäten zunächst bis Ende November ab. Darunter fallen alle Wanderungen, der wöchentliche Lauftreff der Abteilung Nordic Walking und alle Termine der Abteilung Kids und Teens. Wie es weitergeht, erfahren Sie in der Presse und unter www.sgv-langscheid.de.

Die für den 21. November geplante Mitgliederversammlung wird in das nächste Jahr verschoben. Die zur Wahl stehenden Vorstandsposten werden bis zu einer Neuwahl von den bisherigen Amtsinhabern weitergeführt.

Am Sonntag, den 22.11.2020 um 09:30 Uhr findet in der katholischen Kirche St. Antonius Langscheid für lebende und verstorbene Mitglieder des SGV Langscheid/Sorpesee eine heilige Messe statt.

Die geplante 27. Adventfeier des SGV Langscheid/Sorpesee am 20.12.2020 in der Alten Kapelle findet leider nicht statt.