Stammtisch in Sundern unterstützt Gastronomie

Während eines Stammtisch-Videochats im März kam bei Markus Hermes und seinen Freunden vom Stammtisch PB 02 in Sundern spontan die Idee auf, einen virtuellen Stammtisch zu Gunsten der „Alten Bauernstube“ in Sundern einzurichten. Jeder Stammtisch sollte dabei an diesem Wochenende seinen Deckel spenden. Innerhalb von nur drei Tagen kamen durch diesen Aufruf 5.075 Euro zusammen.

Angesichts dieses großen Erfolgs und der Unterstützung durch 186 Personen bzw. Stammtische an der Aktion waren der Stammtisch PB 02 und vor allem Wirt Thorsten Brückmann überwältigt und bedankten sich herzlich bei allen Spendern. Nach Beendigung dieser kurzen Aktion wurden alle Stammtische aufgerufen, auch an die anderen Lokale in Sundern zu denken. Dadurch entstanden weitere erfolgreiche Initiativen. Die offizielle Übergabe konnte kürzlich unter den gelockerten Corona-Bedingungen nachgeholt werden.