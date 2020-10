Die freie evangelische Gemeinde Uedem hat eine neue Gottesdienstreihe, die am Sonntag, 18. Oktober, unter dem Titel „Großer Glaube, kleines Herz“ beginnt.

„Wir schauen dabei auf unsere Gottesbeziehung“, verspricht Christoph Krause, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Uedem. "Und auf die Höhen und Tiefen,die eine solche Beziehung ehrlicherweise haben kann, wie jede andere auch.“

Die Gottesdienst-Reihe läuft über sechs Sonntage bis zum 22. November. Beginn ist jeweils um 11 Uhr, mit einer Ausnahme: Der Gottesdienst am 15. November wird als „Fiesta“-Gottesdienst von den Jugendlichen der Gemeinde gestaltet und startet erst um 17 Uhr. Alle Gottesdienste finden im FeG Wintercamp statt, also im großen Zelt und vor der Außenbühne auf dem Freigelände der Freien evangelischen Gemeinde Uedem, Am roten Berg 1. Die Besucher werden gebeten, warme Kleidung und eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. Zeitgleich zu allen Gottesdiensten findet jeweils ein Kindergottesdienst statt.

Die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften werden eingehalten. Wer sich vorher informieren möchte, findet weitere Infos und Corona-Verhaltensregeln im Internet unter www.feguedem.de.