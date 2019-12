Einbrüche in Unna und Holzwickede: Bargeld und Schmuck entwendet

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag, 20. Dezember, in Räumlichkeiten in Unna und Holzwickede eingebrochen.

In Unna drangen Täter in der Zeit zwischen 13 und 20.40 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Mozartstraße ein. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Bekleidung.

In Holzwickede drangen Unbekannte in der Zeitzwischen 17.45 und 23 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der

Wellstraße ein. Auch hier durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Relevante Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Unna unter Tel. 02303/ 921-3120 oder 921-0 entgegen.