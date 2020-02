Glastür mit Gullydeckel eingeworfen: Einbruch in Metzgerei

Zwei bislang unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen, 3. Februar, in eine Metzgerei am Massener Hellweg in Unna eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Miteinem Gullydeckel warfen sie gegen 4 Uhr die Glastür ein. Ein aufmerksamer

Zeuge, der mit dem Auto vorbeifuhr, rief die Polizei, als er vor Ort die Frau

und den Mann beobachtete. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung

ein. Den Einsatzkräften fielen zwei verdächtige Personen auf, auf die die

Täterbeschreibungen zutrafen. Als die beiden Tatverdächtigen die Polizeibeamten

erblickten, ergriffen sie die Flucht in Richtung Marktplatz.

So haben die Personen ausgesehen: Der Mann war etwa 180 cm groß und hatte eine dünne Statur. Er war zwischen 15 und 25 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet. Die Frau war etwa 160 cm groß, hatte eine dünne Statur und war zwischen 15 und 25 Jahre alt. Sie war dunkel gekleidet und hatte einen braunen Rucksack dabei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus der Metzgerei nichts entwendet. DiePolizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer

02303/ 921 3120 entgegen.