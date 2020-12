Ein Beamter der Kreispolizeibehörde ist bei einemVerkehrsunfall in Unna am Donnerstag, 3. Dezember, leicht verletzt worden.



Eine 21-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Hertinger Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Am Hertinger Tor musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der Polizeibeamte, der mit einem Dienstmotorrad unterwegs war, hatte zu diesem Zeitpunkt Anhaltspunkte, dass die Autofahrerin ein Handy am Steuer benutzt hat. Daher fuhr er links neben den Wagen, um ins Fahrzeuginnere sehen zu können und eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Mit Handy am Ohr gefahren?

In diesem Moment entschloss sich die junge Frau zu wenden. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben den Polizeibeamten. Es kam zum Zusammenstoß, der zur Folge hatte, dass der Polizeibeamte mit seinem Motorrad stürzte, leicht verletzt nicht mehr dienstfähig war und sich in medizinische Behandlung begeben musste. Den Sachschaden an Pkw und Einsatzfahrzeug schätzt die Polizei auf 2.500 Euro.