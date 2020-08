Kriminalhauptmeisterin Klaudia Wagner ermittelt wieder im nicht ganz so idyllischen Spreewald: Am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr lädt das Westfälische Literaturbüro in Unna (WLB) zur Premierenlesung des neuen Spreewaldkrimis „Vermisst“ der bekannten Autorin Christiane Dieckerhoff ins Nicolaihaus ein.

Die ursprünglich für März geplante Lesung kann aufgrund eines mit der Kreisstadt Unna abgestimmten Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts für das Nicolaihaus nachgeholt werden. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung ist daher unbedingt notwendig. Die Zuschauer*innen bestimmen ihren Eintrittspreis selbst.

Zum Inhalt von „Vermisst“: Als ihr nachts in der Nähe von Lübbenau ein unbeleuchtetes Auto die Vorfahrt nimmt, kann Kriminalhauptmeisterin Klaudia Wagner im letzten Moment ausweichen. Doch dabei überfährt sie eine Frau. Die Ermittlerin ist am Boden zerstört. Sie fühlt sich als Mörderin, doch dann die Überraschung: Die Frau war bereits tot, als Klaudia sie überfuhr und vor zwei Jahren hat ein Mann gestanden, diese Frau getötet zu haben. Wo aber war sie seit ihrem Verschwinden? Und wer hat sie getötet? Bei ihren Ermittlungen gerät Klaudia an eine Spreewaldhexe, die seit der Unglücksnacht einen jungen Mann vermisst. Ist er der geheimnisvolle Mörder? Schließlich gerät Klaudia selbst in das Visier des Mörders.

Christiane Dieckerhoff hat zwei mittlerweile erwachsene Kinder. In ihrem ersten Leben leitete sie als Kinderkrankenschwester eine Frühgeborenenstation. Nach über dreißig Berufsjahren und ersten erfolgreichen Veröffentlichungen wagte sie 2016 den Sprung in die Freiberuflichkeit und lebt seitdem als Autorin am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. „Vermisst“ ist nach „Spreewaldwölfe“ (2019) der bereits fünfte Teil ihrer Spreewaldkrimi-Reihe um Kriminalhauptmeisterin Klaudia Wagner.

Anmeldung unter Tel. 02303/ 96 38 50, E-Mail: info@wlb.de, Internet: www.wlb.de