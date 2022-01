Am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Unna (ADFC) alle Interessierten zu einer Radtour zur Steinwache in Dortmund ein.

Die Steinwache war während der Zeit des Nationalsozialismus ein Gefängnis der Gestapo. 30.000 Verfolgte des Naziregimes wurden hier in der Zeit von 1933 bis 1945 inhaftiert und grausam mißhandelt und ermordet. Die Teilnehmenden erhalten eine kostenlose Führung.

Der Treffpunkt ist am Donnerstag, den 27. Januar 2022 um 10:30 Uhr vor dem Rathaus in Unna. Die Tour ist etwa 40 Kilometer lang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an den Tourenleiter Werner Wülfing unter 02303 12981.