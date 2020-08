Haupttatort: Ein Dorf im Kreis Unna. Weitere Schauplätze: die Städte Kamen und Dortmund sowie Klinzy in Weißrussland. Heinz Pohl legt mit „Mord am Haarstrang. Tod eines Ortsgruppenleiters. “ eine außergewöhnliche Romancollage vor, die Grenzen zwischen Opfern und Tätern verwischen.

Montag, 10. Dezember 1945. Ein Dorf am Haarstrang. Der ehemalige Ortsgruppenleiter der NSDAP wird in seinem Pferdestall brutal erschlagen. Die Ermittlungen der Nachkriegspolizei führen zu nichts. Zehn Jahre später kommt es zu einem Prozess am Dortmunder Landgericht. Die bundesdeutsche Presse berichtet über eine „Bauerntragödie“. Doch es ist viel mehr als das. Der Mord ist Ausgangspunkt einer atemberaubenden Geschichte über Rache, verbotene Liebe, religiösen Hass und politische Gewalt.

In den Hauptrollen: Ein Massenmörder als Kripochef in Unna und Dortmund. Ein Bundestagsabgeordneter aus Kamen mit Stasi-Kontakten. Ein mehrfach vorbestrafter KZ-Häftling, der 1945 Polizeichef wird. Zwei mysteriöse Frauen. Ein mutmaßlicher Täter. Der Ortsgruppenleiter.

Mit detektivischer Kleinarbeit hat Pohl die Tat trotz verlorener Gerichtsakten rekonstruiert. Der Autor, Journalist und Historiker, lebt im Ruhrgebiet, liest gern finnische Krimis, geht zum VfL Bochum, mag Matjes, Punk-Rock und Scotch.

