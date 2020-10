Nach den Herbstferien lädt der Musikbereich der Jugendkunstschule Unna zum Mitspielen in Ensembles ein. Ob Rockband, klassisches Querflötenensemble oder gemischtes Weltmusik-Ensemble: ab Montag, 26. Oktober darf geschnuppert werden.

Das gilt auch für den Instrumentalunterricht. Wer Gitarre, Schlagzeug, Klavier, Gesang, Streich- oder Blasinstrumente ausprobieren möchte, kann sich zu einem Minikurs, dem Schnupperticket Instrumente anmelden. Ab November kann auch wöchentlicher Instrumentalunterricht gebucht werden. In Kooperation mit der VHS finden dann auch wieder Workshops für Musikinteressierte jeden Alters statt.

Kinderrockband ab Montag, 26. Oktober, 16.15 bis 17.45 Uhr

Junge Talente im Rockbereich will die JKS fördern und bietet für 11- bis 14-Jährige ein wöchentliches Bandcoaching an.Manuel Tesch, selbst Gitarrist und Sänger, leitet die Kids wöchentlich an erarbeitet mit ihnen ein Programm, das sie auch bei Veranstaltungen der JKS wie „Rock den Nikolaus“ präsentieren können. Derzeit werden noch Kids an Bass und Gesang gesucht.

Worldmusic-Band, ab Mittwoch, 28. September, 18.15 bis 19.15 Uhr.

An Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren, die akustische Instrumente wie Geige, Gitarre, Querflöte oder Cello, Cajon oder Akkordeon spielen, richtet sich die Worldmusic-Band. Mittwochs ab 18.15 Uhr lernen sie beim Musikpädagogen Raimund Gitsels gemeinsam Stücke aus verschiedensten Ländern und Kulturen spielen.

Querflötenensemble ab Donnerstag, 29. Oktober, 17.30 Uhr.

Wer schon eine Weile Querflöte spielt, zwischen zwölf und 17 Jahre alt ist und Spaß an mehrstimmigen Stücken von Pop bis Klassik hat, der kann bei Stephanie Hauptvogel im Orchester „Woods win“ einsteigen.

Instrumentalkurse ab November.

Neben Einzelunterricht und Zweiergruppenangebote ab dem Quartal kann auch ein Instrumenten-Schnupperticket für vier oder sechs Probestunden auf einem oder mehreren Instrumenten gebucht werden. Blas- und Streichinstrumente sind ausleihbar.

Workshop Klavierspielen ohne Noten

Wer bisher nur nach Noten musiziert hat und gern mal nach Gehör Melodien spielen oder ad hoc eine schöne Begleitung erfinden möchte, dem bietet dieser Workshop in Kooperation mit der VHS dafür eine Einführung. Grundlagen der Harmonielehre, rhythmische Grundpattern sowie das Lesen und Spielen von Leadsheets werden dazu am Sonntag, 8. November von 14 bis 18 Uhr von Sabine Miermeister vermittelt.

Nähere Informationen und individuelle Beratung für alle Angebote erteilt Musikbereichsleiterin Sabine Miermeister unter der Telefonnummer 02303/96 122 55 oder per Mail unter Sabine.Miermeister@stadt-unna.de. Eine vorherige Anmeldung zu allen Kursen ist notwendig.